El cantante Anuel recuerda cuando lo apuñalaron en el 'bicho'; mantiene una perla incrustada

Todo lo reveló en el programa El Hormiguero y destacó que no sintió dolor en el momento que le pusieron la joyería; duró solo un segundo. “No me quiero ser más hombre, pero no duele, solo fue un segundo, una puñalada en el bicho ”, comentó.

Anuel derramó mucha sangre tras la puñalada en el pene

Agregó que varios privados de libertad se desmayan justo en el momento en el que le dieron la puñalada en el pene por la sangre que derramó.

Los cibernautas levantaron una ola de comentarios, en los que elogian la actitud del artista por ser honesto, mientras que otros lo tacharon de “payaso” y “showsero”.