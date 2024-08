¡El fin de una era! Aerosmith se retira de los escenarios debido a problemas de salud de Steven Tyler

En septiembre de 2023, Tyler sufrió una fractura de laringe durante la gira de despedida “Peace Out”, la cual provocó la cancelación de varias presentaciones. Aunque se sometió a tratamientos médicos y esfuerzos de rehabilitación, no ha logrado recuperar la potencia vocal necesaria para continuar con las giras.

La banda comunicó la decisión a través de sus redes sociales, expresando: “Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios.” En el comunicado, añadieron que la voz de Steven Tyler, un instrumento único, no podrá recuperarse completamente. “Ha pasado meses trabajando incansablemente para recuperar la voz que tenía antes de lesionarse. Le hemos visto luchar a pesar de tener a su lado al mejor equipo médico. Tristemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal”, señalaron.

Se le rompe el corazón al gran Steven Tyler

Steven Tyler también se pronunció sobre la situación a través de Instagram, lamentando profundamente no poder cantar en el futuro cercano. “Se me rompe el corazón al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días”, compartió el cantante tras la cancelación de los conciertos.

Así, se cierra un capítulo importante en la historia del rock, dejando a los fans con una mezcla de tristeza y agradecimiento por la extraordinaria carrera de Aerosmith.