'El Memba', BCA, recibe dos premios SESAC Latina Music Awards por tema de Daddy Yankee

Sí, el panameño fue uno de los productores que participó en "Beachy", de Daddy Yankee, un tema que hizo justo antes de su conversión a la religión evangélica.

A través de Instagram BCA colgó: "Habla Ramsesito Xa hermano yo casi nunca te felicito y de Cora yo te quiero decir que yo toy orgulloso de ti siempre y te felicito más por el premio es porque yo te he visto muchas veces hecho mierda por dentro y miles de cosas pasándote y tú siempre terminas riéndote y aceptando lo que pase. Haha tú tas bien loco pero así eres tú y así hay mucha gente en la calle que coje la suya en silencio y siguen adelante!! Pero siempre se agradecido porqué Diosito te ha dado mucho con darte oportunidades ya es suficiente y has tenido la oportunidad de ganar muchas cosas con lo que haces nunca cambies y nunca pierdas la fe tú me tas escuchando?!! Agradecido con mi gente de @sesaclatina por está que fui parte del proceso creativo junto con mi bro @omarcourtz gracias a Dios también con el maestro #daddyyankee y la fam @pmbeatz_ @bkmusica @dimeloflow por la producción de #BEACHY Gracias siempre mi gente Nunca pierdan la Fe todos tenemos que luchar y todos tenemos que ganar!!! Que mi Diosito me los cuide siempre", fueron sus palabras tal cual en el "post".

BCA, el creador de grandes éxitos

Una vez más SESAC Latina reconoció el éxito de sus compositores y editoras con la entrega de sus importantísimos premios, los cuales fueron otorgados por la elaboración de muchísimos éxitos.