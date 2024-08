Emma Roberts podría ser Britney Spears en su biopic

Las memorias de Britney, tituladas The Woman in Me, ya no solo será un libro más, sino que también irá a la pantalla grande. El ambicioso proyecto promete captar la esencia de la cantante desde sus inicios en el Mickey Mouse Club hasta su batalla por la tutela legal, bajo la dirección de Jon M. Chu y con Marc Platt en la producción. ¡Estará muy bueno!