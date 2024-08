¡Cómo lo mueve esa muchachota! Guaynaa le habría sido infiel a Lele Pons con esta actriz de cine para adultos

Lee también: Vybz Kartel, leyenda del 'dancehall', es liberado tras 13 años en prisión

El reportero, colaborador del programa "El Gordo y La Flaca", aseguró en el show "Lo Sé Todo" que posee evidencia contundente de la supuesta infidelidad. Martin presentó pantallazos de videollamadas y mensajes ‘subidos de tono’ enviados por Guaynaa a Bavel. “No es inteligencia artificial, no está manipulado”, afirmó Martin. Según él, los documentos incluyen capturas de pantalla con el número de teléfono de Guaynaa y audios en los que el cantante expresa su deseo de tener una relación con la actriz. En uno de los audios, se puede escuchar a Guaynaa diciendo que le gustaría tener una granja en el futuro con Bavel, en un tono que mezcla humor y afecto.

Martin también reveló que, de acuerdo a sus fuentes, Guaynaa y Claudia Bavel comenzaron su contacto a través de Instagram y que el artista puertorriqueño la invitó a acompañarlo en su gira por España, con visitas a ciudades como Sevilla, Cádiz y Barcelona. El paparazzo mencionó que Guaynaa habría indicado a Bavel que su relación con Lele Pons es ‘abierta’, lo que habría intensificado el escándalo.

Ay, Guaynaa, hay hasta audios

El reportero comentó que el equipo de Guaynaa ya intentó ponerse en contacto con él para evitar que la situación se hiciera pública. “Que esté tranquilo, que sus audios con su voz no van a salir”, declaró Martin en el show. “Si has cometido un error, admite tu error con tu mujer, pero no vayas a negar esto porque no lo puedes negar y no vayas a poner en duda mi profesionalidad porque ahí sí que cometerás un error”, añadió.

Hasta el momento, ni Guaynaa ni Lele Pons se han pronunciado oficialmente sobre las acusaciones. La situación ha generado una gran expectación y el público está a la espera de una respuesta de los implicados en esta controversia.