Justin Timberlake fue arrestado por manejar bajo los efectos del alcohol en Nueva York

Ya el cantante Justin Timberlake tenía tiempo que no protagonizaba ningún escñandalo. Ahora resulta que se convirtió en noticia, pero no por su carrera, sino porque fue arrestado en las últimas horas en la zona de Los Hamptons, en Nueva York, por conducir bajo los efectos del alcohol y se encuentra bajo custodia policial. ¡Dios mío!

Según, la revista People, Timberlake, de 43 años, fue arrestado por el Departamento de Policía de Sag Harbor, en Long Island y será procesado por el hecho.

Se conoció que el cantante había cenado en el American Hotel y fue detenido después de salir del establecimiento mientras manejaba rumbo a la casa de un amigo. Además se conoció que en el incidente “nadie resultó herido”, confirmó una fuente al mismo medio estadounidense.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Justin Timberlake (@justintimberlake)

En medio del escándalo tiene conciertos

Cabe mencionar que el arresto ocurre mientras Justin, de 43 años, se prepara para realizar dos conciertos en Chicago esta semana y dos más en Nueva York la próxima. Actualmente, está de gira promocionando su último álbum, Everything I Thought It Was. Tiene programado presentarse en Chicago este mes, antes de llegar al Madison Square Garden también en junio.