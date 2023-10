"Cry Me a River", esta fue la canción que Justin Timberlake dedicó a Britney Spears

Britney Spears , está a punto de lanzar su autobiografía llamada "The Woman in Me", en donde revelará su verdad desde su perspectiva como protagonista y pondrá a la luz a todos sus detractores.

Por su parte, el intérprete confirmó hace varios años algo que ya se sospechaba, que la canción 'Cry Me a River' fue escrita pensada en su ex ex novia, Britney Spears. Esto fue lo que dijo.

Por su parte, el mismo Justin Timberlake expresó en su autobiografía "Hindsight: And All the Things I Can't See in Front of Me, lanzada en el 2018 la revelación de la dedicatoria de su canción, el cantante también explicó cómo había vivido su separación de la princesa del pop, luego de una relación de casi tres años de duración.

Justin Timberlake solo le tomó dos horas escribir Cry Me a River

El diario Daily Mail publicó que el cantante fue víctima de muchas emociones, después de la ruptura con Britney Spears que solamente le tomó un par de horas para escribir el tema que le dedicó.

Letra de la canción "Cry Me a River" - Justin Timberlake

Tú eras mi sol.

Tú eras mi tierra.

Pero no sabías

Todas las maneras en que te amaba, no.

Entonces te arriesgaste

E hiciste otros planes.

Pero apuesto a que no pensaste

Que te saldrían mal, no.

Coro:

No tienes que decir lo que hiciste.

Ya lo sé, me enteré por él.

Ahora no hay ninguna posibilidad

Para ti y para mí.

Nunca la habrá.

Y que esto no te ponga triste.

Me dijiste que me amabas.

¿Por qué me dejaste totalmente solo?

Ahora me dices que me necesitas,

Cuando me llamas por teléfono.

Nena, me niego,

Debes haberme confundido

Con algún otro tipo.

Tus puentes se quemaron,

Y ahora es tu turno de llorar.

Llórame un río.

Llórame un río.

Llórame un río.

Llórame un río.

Sé que dicen

Que es mejor no decir algunas cosas.

No fue que solamente hablaste con él

Y lo sabes.

(No actúes como si no lo supieras.)

Todas estas cosas que me dijo la gente

Siguen dando vueltas en mi cabeza.

(Dando vueltas en mi cabeza.)

Deberías haber elegido la honestidad,

Entonces no la habrías pifiado.

Oh, el daño está hecho.

Así que creo que me voy.

No tienes que decir lo que hiciste.

Ya lo sé, me enteré por él.

Ahora no hay ninguna posibilidad

Para ti y para mí.

Nunca la habrá.

Y que esto no te ponga triste.

Llórame un río.

(Ve y simplemente)

Llórame un río.

(Cariño, ve y simplemente)

Llórame un río.

(Puedes ir y simplemente)

Llórame un río, sí, sí.

Llórame un río.

Llórame un río, oh.

Llórame un río, oh.

Llórame un río, oh.