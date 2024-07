¡Lo que la gente estaba esperando! Viene el concierto de Boza en Panamá

¡Biénquelo! La gente ya quedó activa, quedó arisca, quedó en quinta de ballet cuando Boza colgó un video corto en su cuenta personal de Instagram. En el mismo el artista panameño no habla, está desde una azotea, mientras la cámara se aleja y recrea toma de la ciudad de Panamá.

Y nada más y nada menos que se puede ver en el video una fecha que ya las fans de Boza pusieron en agenda de una vez: 18 de octubre.

Sí, se espera que el artista hable un poco más de este esperado evento que tiene a sus fans loquitas: su esperado concierto en su tierra.

"Solo es expectativa no se alarmen", dice el artista en el pie de foto del video, provocando una ola de comentarios: "Toy", "quieroooo", "nada como regresar a tu casa", "compaaa marca duro que me bajo en helicóptero de este barco!!!", "quéeeee????", "ya me veo gritando", "al finnnnn".

Boza, en fama

Boza se encuentra en la cima de su carrera musical con "Orión", un tema que canta a dúo con Elena Rose. La canción está entre las 100 canciones más buscadas a nivel mundial en Shazam.

"Soy de esos que, cuando escucha un tema que le gusta y no sabe de quién es, saca el Shazam y lo busca. Es un termómetro diferente al resto de medidores de escuchas porque es gente que se está tomando su tiempo en saber quién eres. Si ponen Shazam significa que les gustó la primera vez que la escucharon", destacó el panameño cuando le preguntaron sobre esta hazaña.