Maluma desmiente enfrentamientos contra argentinos en la final de la Copa América 2024

En repetidas ocasiones, las cámaras del Hard Rock apuntaron a la tribuna en la que se estaban los artistas, ubicando a Maluma entre esos, pero se notaba molesto.

En una de las tomas se le puede ver que se subió a una ventana y comenzó a gritar contra los argentinos.

Maluma habló de lo que pasó

Tras toda esta polémica que le dio la vuelta a las redes sociales, Maluma habló al respecto. "Me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo. Para el pueblo argentino, les envió un abrazo bien grande, felicidades", explicó.

"Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba alegando y peleando. Eso es pura mierd(...). No crean todo lo que ven en las redes sociales", agregó.

Admitió que la verdad de la situación fue que aprovechó el tenso momento para dar ánimos. "Yo me paré. Incluso, a gritarle a la gente de mi propio equipo, de Colombia, que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros, porque el partido estaba muy tenso y difícil".

Pero eso no fue todo, ya que dijo en sus historias: "Bueno, ustedes saben como se pone uno con la pasión del fútbol. Les envió un abrazo muy grande, a mi equipo colombiano, gracias por todo".