Nueva foto de Cazzu alarma a los fans; aseguran que está en depresión por culpa de Christian Nodal

¡Las redes sociales son mágicas, pues gracias a ellas hemos podido ver cómo sigue Cazzu tras su separación con el padre de su hija! En unas fotos compartidas por su hermana ella se ha dejado ver cómo la está pasando, y dicen que no tiene buen semblante.

Mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar presumen su amor en redes, Cazzu presume su faceta como madre, demostrando que no necesita nada más para sanar que la compañía de Inti.

Ella se ha mantenido ausente de las redes, sin embargo, son las mujeres que están a su alrededor las que han dejado ver cómo se encuentra y fue una reciente foto que le tomaron la que provocó opiniones divididas entre los fans de ella.

Distintos usuarios encontraron en su mirada tristeza y hasta aseguran que luce más delgada y demacrada. Aunque la sonrisa de Cazzu brilla en la fotografía, entre los fans de la cantante se abrió un debate en el que, mientras unos decían que se veía mucho más tranquila, y que, incluso, lucía mucho más bonita sin maquillaje, otros, aseguraron que en su mirada hay tristeza e incluso una profunda depresión.

Los comentarios aseguran que Cazzu tiene depresión

“Esos ojos de Cazzu tienen una profunda tristeza”, “Cazzu tiene mirada triste siempre, eso la hace un ser especial”, “¡Aguante las amigas!.....esas que vienen y arreglan eso que no rompieron”, “Sé que no se opina sobre cuerpos ajenos pero que delgada se ve Cazzu. Espero sea por dieta y ejercicio y no por depresión”, son algunos comentarios que se destacan en redes sociales.