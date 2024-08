Prensa británica habla del motivo por el que Kate Middleton podría no acudir a los Juegos Olímpicos

De acuerdo con varios medios internacionales y varias fuentes, la mujer de William iba a acudir a los Juegos Olímpicos de París para apoyar el equipo británico en la cita olímpica. Sin embargo, su asistencia está ahora en 'stand by', de acuerdo con un experto real.

La recuperación de Kate va según lo planeado. Tanto es así que, tras su esperada reaparición durante el Trooping the Colour, que tuvo lugar el pasado sábado 15 de junio, y posteriormente, durante la final del torneo de Wimbledon, el 16 de julio, todo parece indicar que ya prepara su regreso a la palestra pública.

Buena reaparición

Una buena noticia, la de su tercera reaparición, que, hasta este momento, daba buena cuenta de que la futura reina de Inglaterra va dando pasos en firme de cara a su vuelta al trabajo con todas las de la ley. Tal es su determinación de recuperar su agenda institucional que, todo estaba previsto, de acuerdo con la prensa de Reino Unido, para que Kate Middleton hiciera un alto en sus vacaciones veraniegas, antes de trasladarse al Castillo de Baltimore, en Escocia, con el resto de su familia, para dejarse ver por tercera vez en apenas dos meses.

La princesa de Gales "está ansiosa por visitar París con su familia para ver las competiciones deportivas", indicó el 'Daily Express' británico por boca de fuentes cercanas al círculo de Kate Middleton. Una determinación férrea y buen síntoma de su mejoría. "Quiere aprovechar al máximo su bienestar y se esfuerza por asistir a eventos durante los próximos meses si se siente capaz de hacerlo… A la princesa le encantaría ir porque tiene recuerdos muy entrañables de Londres 2012, y está deseando asistir a otros juegos mientras se celebre tan cerca de casa", indicó esta persona.

Kate Middleton no está fuera de peligro

Sin embargo, como ella misma indicó en su último comunicado, no hay que olvidar que todavía no está fuera de peligro y no puede exponerse a que su recuperación se complique por acelerar el proceso de dejarse ver.

"Fue genial verla en el Trooping the Colour y en Wimbledon, entregándole el trofeo a Carlos Alcaraz, pero tendrá que controlar su ritmo a partir de ahora y no volverá demasiado pronto debido a su diagnóstico de cáncer. Ella todavía está en tratamiento y en recuperación, por lo que necesita tener cuidado", añade el biógrafo Phil Dampier, para quien, el principal motivo de la ausencia de Kate en los juegos olímpicos tiene que ver con motivos puramente médicos.

"Los grandes eventos deportivos son, por supuesto, un caldo de cultivo para los virus y hay muchos casos de COVID en estos momentos. Lo peor que le podría pasar a Kate Middleton es contraerlo. Ha sido un año muy difícil para Kate y Guillermo y están deseando disfrutar de unas vacaciones familiares con sus hijos en Baltimore. Al equipo de Gran Bretaña le encantaría a los príncipes de Gales en París, pero, en cualquier caso, están recibiendo un apoyo fantástico de la incondicional princesa Ana. Así que no es como si no hubiera ninguna presencia real", sentencia Phil Dampier a 'The Mirror', que ve muy improbable que la princesa asista a los Juegos Olímpicos.