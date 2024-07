¡Que chimba de vida! Karol G hace reír, llorar y brincar a sus fans en su emotivo último concierto en Madrid

“Que no acabe nunca”, era el deseo de la cantante al comenzar, pero acabó, eso sí sin la sorpresa final que había corrido como la pólvora durante la tarde: Shakira no compartió escenario con ella, como se había rumoreado. De hecho, la primera canción fue la que ambas compusieron. Pero ni la de Barranquilla ni ningún otro artista como en noches anteriores.

Con la emoción de la última noche en el rostro, Karol G comenzó el concierto con un cambio de ‘look’ durante sus primeras canciones, donde apareció como una sirena ante sus miles de admiradores con el cabello azul, para varias canciones después, pasar a lucir su melena de fuego, roja.

Sin embargo, no decepcionó y con un espectacular vestido de cuello halter y capa blanca ribeteada en plumas, recuperó su pelo rosa.

Cabe mencionar que el público fue cautivado por el pequeño que inició con la colombiana el proceso de la gira. Iker salió en escena bien emocionado agarrado de la mano de ella, fue bonito y emotivo. ¡La gente gritaba de la emoción!

YouTube estaba al tope

Pero la última noche la expectación no estaba solo en el Bernabéu, a uno y otro lado del Atlántico, el canal de YouTube echaba humo. Los fans de la cantante contaban las horas para ver este último concierto gratis. A las 12 de la noche hora española y a las 17 hora de Colombia/ :5:00 p.m, hora de Panamá, comenzó a retransmitirse el concierto de este martes, con más de 500.000 usuarios que subían segundo a segundo, a la media hora se acercaban a los 800.000.

Con ‘Mañana Será Bonito Europe Summer Tour’ ha conseguido la hazaña de llenar el estadio Santiago Bernabéu cuatro noches seguidas, con 240.000 seguidores que han coreado sin parar cada una de sus letras.

Según ha comunicado la promotora Live Nation, Karol G es la artista que más entradas ha vendido en España, donde ha superado a la banda Coldplay, que actuó cuatro noches en 2023, en el Estadio Olímpico de Barcelona.

En el Santiago Bernabéu es la primera artista que ha colgado el cartel de ‘no hay entradas’ durante cuatro noches; ha vendido 240.000 y más de 400.000 en la gira europea donde en todos su destinos, Suiza, Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Portugal o Bélgica.

La primera y última noche han sido de protagonismo absoluto de Karol G, pero han sido sonadas las apariciones de la cantante Amaia Montero, durante su segundo concierto, alejada de la música desde hace varios años, por un proceso depresivo.

Karol G es una "Bichota"

La gira europea comenzó el 8 junio en Zúrich (Suiza). Desde que en 2017, sacó su primer álbum, ‘Unstoppable’, Carolina Giraldo (Medellín, 1991) ha construido una carrera, en la que como si del flautista de Hamelin se tratara, ha conseguido una avalancha de aliadas con unas canciones con las que las mujeres se sienten empoderadas, no en vano ha sido distinguida con el Woman Of The Year 2024 por la revista especializada Billboard.

