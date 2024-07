¡Shannen Doherty no quería hipocresía! Esta fue la última voluntad de la actriz para su funeral

“Es con el corazón destrozado que confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”, señalaba parte de un comunicado tras su deceso.

De inmediato, como muestra de solidaridad con sus seres queridos y cariño hacía la actriz, varias figuras públicas compartieron emotivos mensajes de despedida en las redes sociales, algunos destacando su talento y su admirable batalla contra esta delicada enfermedad que, según medios especializados en celebridades como Variety, le fue diagnosticada en 2015.

Habló de su enfermedad con valentía

La actriz no solo hizo referencia a su enfermedad, sino que dio detalles del proceso que estaba viviendo y llegó a revelar que había dejado preparado su funeral para facilitar las gestiones a sus seres queridos.

Dos años después de que fuera diagnosticada con cáncer de mama, fue declarada en remisión, pero en 2019 el cáncer reapareció y se extendió, lo que la llevó a pensar en cuáles serían sus últimos deseos en el caso de que falleciera.

Esto quería Shannen Doherty

Aprovechó una conversación que tuvo con su amigo Chris Cortazzo a inicios de 2024, para confesar su última voluntad y lo que esperaba de su funeral, en el que afirmó que no quería que asistieran personas “hipócritas”. “Esas personas lo harán (irán a su funeral) porque es políticamente correcto y no quieren quedar mal. Por eso quiero quitarles esa presión”, expresó.

“Quiero que mi funeral sea como una celebración de amor. No quiero que la gente llore o que en privado digan: ‘gracias a Dios, esa perra ya está muerta’. No quiero a gente hipócrita. La lista, cuanto más corta, mejor. No puedo dar una lista de quién no quiero que vaya porque es demasiada larga. Hay mucha gente que creo que se presentaría, pero no quiero que estén allí. Aborrezco la falsedad. En realidad no les agrado lo suficiente como para que aparezcan allí”, agregó.

No quería ser enterrada, sino cremada y esperaba que sus cenizas fueran mezcladas con las de su padre y su querido amigo, su perro.