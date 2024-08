¿Y las arrugas? Flex cumple 44 años y sigue igualito

Les comento que el cantante panameño y creador del éxito "Te quiero" cumplió 44 años de edad y se sigue viendo igualito. ¡Más bien oye!

Fue el mismo cantante Flex, quien colgó a su cuenta de Instagram una fotografía para anunciar que estaba de cumpleaños: "Gracias Dios un año más… 44 Happy Birthday to me", dijo. Y los comentarios de asombro por su apariencia jovial no se hicieron esperar. ¡44 años no se fuman en pipa!

"Él es inmortal, pasa los años y ni siquiera le salen arrugas", escribió un seguidor, a lo que él contestó con emoji de risas.

Ingrid De Ycaza, Joey Montana, Toby King, Sandra Sandoval, Aspirante, Baby Karen, entre otros le enviaron muchas felicitaciones y bendiciones.

Flex, un veterano del Romantic Style

Félix Danilo Gómez Bosques, conocido artísticamente como Nigga o Flex, es un cantautor panameño de reggae en español que se hizo famoso en 2007, con su canción "Te quiero", que le hizo acreedor de un Grammy latino en 2008, en la categoría de Mejor canción urbana.

Es considerado uno de los primeros exponentes del reguetón al nivel comercial y el máximo representante del género Romantic Style.

Ha recibido nominaciones para una variedad de programas que incluyen: Premios Billboard, Premios lo Nuestro, Latin Grammys, Premios Juventud y Premios Oye. Además, ha ganado un premio Oye, un Grammy Latino y ocho premios Billboard de la Música Latina.