LA NIETA ELEGIDA | Luisa y Juan Esteban intentan ayudar a Milán

Luisa no dejará que Rosa afecte la vida de Milán. Ella le recuerda que su padre fue quien mató a Sergio. Aparece Vivian y Luisa no se deja y le recuerda que ella hizo muchas cosas. Juan Esteban también menciona que nunca la denunció luego de lo que hizo con Diana. Luisa antes de irse le recuerda a Laura, que nunca había visto a Milán tan enamorado.

Roberto no aceptará disculpas, le dice a María Consuelo que los demandará y que por su culpa vive así. María Consuelo le comenta que Adrián está mal con el matrimonio de Olivia. Roberto cree que la familia tiene la culpa de que esté así. María Consuelo quiere que haga algo por él. Roberto dice que Adrián no lo quiere ver ni en pintura. María Consuelo quiere que haga algo por su hijo, pero Roberto le pide que se vaya de su casa. María Consuelo antes de irse le dice que se siente triste de darle a sus hijos un padre como él.

Braulio no quiere que Vivian se eche para atrás porque quién lo hace, se las paga.

María Consuelo cree que no es prudente que se haga una fiesta en estos momentos. Sara considera que no hay que dejar pasar las vidas de Luisa y Juan Esteban. Augusto está de acuerdo con María Consuelo y Paola también piensa que hay peligro. Lucas sí está de acuerdo porque no sabe cuánto durará todo.

Daniela se molesta con Juan Esteban porque se apuraron a acelerar el compromiso, como pasó con Rosa. Juan Esteban le dice que tomó la decisión con Luisa y que sería mejor porque así se va rápido. Daniela cree que tienen el tiró allí con su decisión.

Vivian llora por lo que Juan Esteban le dijo. Piensa que él quedará llorará por su culpa y que la vida devuelve los golpes. Laura le recuerda que también tuvo la culpa.