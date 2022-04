LA NIETA ELEGIDA | Vivian no permitirá que Juan Esteban se vaya fácilmente

Juan Esteban no quiere que Vivian intente decir más mentiras. Ella dice que todo lo hizo Luisa. Juan Esteban quiere que tenga dignidad y que acepte sus errores. Él intenta irse, pero Vivian lo detiene. Juan Esteban no confía en ella.

Vivian finalmente lo admite, dice que se desesperó porque no puede vivir sin él porque lo ama. Juan Esteban le responde que nada más siente desprecio, que dañó la amistad y la reputación de Diana. Vivian dice que no se quedará así y que sus padres se van a enterar de que la usó.

Sara no puede creer lo que pasó con Lucrecia. Al rato llega Luisa y les dice que el nombre real del tipo no es Valentino, es Ferney y la policía lo está buscando. Luisa dice que los vio en la casa junto pero no dijo nada porque no quería que la despidieran. María Consuelo y Paola quieren culpar a Luisa, pero Sara la defiende y dice que no se aprovechen del momento para culparla.

Luisa piensa que la embarró al no decir nada. Porque sabía que Ferney era peligroso. Sara intenta justificarla diciendo que la cuidaba. Sara piensa que deben tener cuidado y cree que ese tipo estaba allí por Luisa.

María Consuelo quiere saber si Augusto hará algo por Luisa, pero él no puede hacerle nada porque hay un matón detrás de ella.

Elvira está triste pensando en lo que pasó con Lucrecia. Florentino intenta calmarla y pedirle que deje de limpiar, también le deja llorar a su lado, quiere que deje de pensar que tiene la culpa.

Paola escucha algunos ruidos en la casa y sale a investigar. De repente alguien de negro la ataca y en el forcejeo se le cae un reloj. Paola recibe una cortada superficial en el cuello y Florentino llega para invertir, pero el sujeto logra escapar.

Vivian le cuenta a Rosa lo que pasó con Juan Esteban, no sabe qué hará para recuperarlo. Rosa dice que ya Juanes está perdido. Nicolás escucha los gritos y escucha lo que hablan ella. Vivian dice que no lo quiere por su plata, lo ama de verdad. Rosa le dice que el que se enamora pierde y que debió verlo como un negocio. Vivian le responde que no es igual a ella.

Juan Esteban le comenta a Daniela y Germán que cayó como un imbécil. Daniela intenta quitarle responsabilidad. Germán le recomienda que hablen, pero Juan Esteban dice que cometió un desliz. Germán y Daniela consideran que debe intentarlo y que es mejor que no se quede con la duda.

Perpetua se levanta y dice que la verdad saldrá a la luz porque él no está tranquilo.

María Consuelo vuelve a culpar a Luisa porque piensa que ella dejó entrar al tipo y casi matan a Paola. Luisa se va a su recámara para evitar a María Consuelo y cuando va a subir, encuentra el reloj.

María Consuelo dice que con Luisa en la casa corren todos peligros, le pide a Augusto que la lleve a otro lado.

Adrián no quiere vivir con Olivia. Le dice a Roberto que ella es una fiera. Roberto le comenta que él podría irse a vivir con ellos y sería capaz de matar por sus hijos.

Juan Esteban llega a la casa de los Roldán porque quiere hablar con Luisa. Sara aparece y le dice que Vivian no está, pero él quiere hablar con ella y Luisa. Sara le pregunta por qué querían volver, pero Juan Esteban le deja claro que eso lo decía Vivian.

Ferney busca a Perpetua y le dice el problema en el que está. Quiere quedarse unos días porque Braulio lo quiere matar.