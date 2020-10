Linda Batista • 19 Oct 2020 - 02:39 PM

La historiadora panameña, Marixa Lasso, quien dirige el departamento de Investigación del Ministerio de Cultura (MiCultura), recibió el premio Friedrich Katz de Historia de América Latina y el Caribe de American Historical Association Announces 2020, por su publicación "Erased: The Untold Story of the Panama Canal (Harvard Univ. Press, 2019)".

Con mucha alegria comparto la noticia de haber recibido el premio Friedrich Katz de Historia de América Latina y el Caribe de la prestigiosisima AHA, @MiCulturaPma

American Historical Association Announces 2020 Prize Winners | Perspectives on History | AHA https://t.co/pebbtc7awW — Marixa Lasso, PhD. (@MarixaLasso1) 19 de octubre de 2020

La Asociación Histórica Estadounidense (AHA por sus siglas en inglés) ofrece premios anuales en honor a libros excepcionales, enseñanza distinguida y tutoría en el aula, historia pública y otros proyectos históricos.

De acuerdo con la AHA, los finalistas de este año fueron seleccionados de un campo de más de 1,400 entradas por casi 150 miembros dedicados del comité de premios. Desde 1896, la Asociación ha otorgado más de mil premios.

Las citas completas para los premios de 2020 aparecerán en la edición de diciembre de 2020 de Perspectives on History .

En abril de este año, Lasso fue galardonada con el Premio William M. LeoGrande, creado para reconocer a la mejor obra de investigación sobre las relaciones entre EE.UU. y América Latina; mientras que en el 2019 fue seleccionada como miembro del comité editorial de la Hispanic American Historical Review, publicación pionera en el estudio de la historia y cultura latinoamericana.

Lasso inició como investigadora histórica desde hace más de 20 años y se ha desempeñado como profesora en universidades internacionales.