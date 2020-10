Lau Chan • 8 Oct 2020 - 03:00 AM

Dicen que hay dos cosas que los perros no saben hacer: ir atado y quedarse solo. Parece gracioso pero es una realidad, la mayoría de los canes por no decir todos, no les gusta estar solos y menos ver que su dueño(a) tiene que salir sin él.

Paseos antes de que te vayas

Si quieres distraerlo y ponerlo contento en tu ausencia, realiza un paseo con él por lo menos de 10 minutos antes de que te vayas. Liberara endorfinas y se quedará más tranquilo.

Deja premios escondidos

Dejar huesos y juguetes que contiene comida en su interior para tu perro para que se entretenga cuando esté solo.