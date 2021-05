¿Necesitas bañar a tu mascota pero estás con tu hijo (a) pequeño en casa? Esta idea te ayudará

Pues bien, hace algunos días tenía pendiente bañar a nuestra mascota, una husky siberiana, por ser tan grande no me atrevo a por ejemplo, bañarla junto a mi niña de 3 años; es por eso que se me ocurrió esta idea que honestamente me pareció muy buena y lo mejor, es compartirla para que quienes se sientan identificadas conmigo, puedan ponerla en práctica.