Miss Netherlands ya tiene candidata: Es trans e intentará ser Miss Universo

es la primera trans en ganar Miss Países Bajos pero es el segundo participante transgénero en ser parte de un Miss Universo, el primero fue Angela Ponce.

Fue un proceso educativo y maravilloso, mi año ya no puede salir mal. Estoy tan orgullosa y feliz que no puedo describirlo. Hice que mi comunidad se sintiera orgullosa y mostré que es posible. Soy Rikkie y eso es lo que cuenta para mí. Hice esto con mis propias fuerzas y disfruté cada momento", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Rikkie, modelo y actriz de 22 años, se ha convertido en una verdadera influencer del colectivo en su país natal. En varias entrevistas recientes en las que ha intervenido para contar su historia, en la cual ha relatado que su transición comenzó a los 8 años. Tres años más tarde, a los once, se cambió de nombre y a los 16 empezó el tratamiento para someterse a la cirugía de reasignación de sexo.