Miss Universo 2021: Reacciones de Brenda Smith tras evento

"Todo lo que me ha regalado la oportunidad de representar a Panamá ha sido el honor de mi vida, eso jamás va a cambiar, ahora me siento sumamente emocionada para ver que es lo que sigue, hablamos muy pronto pero por ahora me despido que tengo que celebrar con mis hermanas; los quiero Panamá, un beso enorme", dijo Brenda Smith, periodista y defensora de los afrodescendientes en México.