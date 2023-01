Miss Universo 2022: Ximena Navarrete decide hablar tras las acusaciones de fraude

Tengo que empezar que me dio mucha tristeza que no entró Irma (Miss México), nos quedamos con las ganas de ver a México, pero yo les puedo asegura que yo no fui parte del jurado que eligió al Top 16, ese jurado era aparte

Afirmó la Miss Universo 2010, quien se encuentra esperando a su segundo hijo, además afirmó que ella fue jurado pero del show en vivo, a ella le dan un Top 16 y solo pudo ver el material como entrevistas del Top16.

De R' Bonney Gabriel expresó que la considera hermosa la considera muy preparada y que entiende que los fanáticos de otros países reaccionen siempre en contra, pero que no hay manera que esto sea algo ilegal o mal hecho ya que todo está automatizado ya que votan en una computadora y esos números quedan registrados y no hay manera de moverlos, aseguró.