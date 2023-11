Miss Universo 2023: Conócelos, el jurado ha sido revelado

¿Quiénes conforman el jurado de Miss Universo 2023?

Aquí están los integrantes del jurado calificador del Miss Universo 2023:

Halima Aden - Modelo y activista. Su historia de superación ha sido destacada en varias revistas, al nacer en un campo de refugiados en Kenia. Además, de ser la primera modelo en lucir el hiyab en varias pasarelas incluyendo el Miss Minnesota. Ha trabajado con marcas como Yeezy, Nike, Dolce & Gabbana, también para Fenty.

Carson Kressley - Actor, productor, escritor, diseñador y presentador de televisión. Formó parte de producciones como Fab Five, How to Look Good Naked, Carson Nation y RuPaul's Drag Race. Es reconocido como un importante crítico de moda de E! Entertainmet. Ya ha actuado como juez de Miss Universo, ya que estuvo en la edición 54ta en Bangkok, Tailandia en 2005.

Mario Bautista - El influencer y cantante mexicano se une al selecto grupo. Alcanzó la popularidad con la canción Baby Girl, aunque más recientemente apunta al regional mexicana.

Mario Bautista - Baby Girl ft. Lalo Ebratt

Connie Mariano - La doctora Eleanor Concepción, una oficial retirada del Armada de los Estados Unidos. Es reconocida como la segunda mujer en convertirse en Médica del Presidente, cargo que la colocó como directora de la Unidad Médica de la Casa Blanca.

Sweta Patel - Vicepresidente de marketing y comercialización de crecimiento, Roku y el canal Roku. Más de 10 años enfocada en el marketing, especialmente en el mercado digital.

Janelle "Penny" Commissiong - Primera representante de Trinidad y Tobago en alzarse con la corona de Miss Universo en 1977. Además, de ser la primera mujer negra en ostentar el título. Es modelo y política.

View this post on Instagram A post shared by Janelle Penny Commissiong (@missuniverse1977)

Giselle Blondet - Actriz y presentadora puertorriqueña, quien ya ha laborado en certámenes de belleza como Nuestra Belleza Latina. Actualmente, es presentadora del programa La Mesa Caliente de Telemundo.

Denise White - Desde 1996, este emprendedora y gestora de crisis, se desempeña como directora ejecutiva y fundadora de EAG Sports Management, una firma deportiva para deportistas profesionales.

Iris Mittenaere - La modelo francesa es reconocida por llevarse el título de Miss Universo en 2016. Es la segunda francesa en portar esta corona.

Avani Gregg - Popularmente conocida como Avani, especialmente en tik tok. Además, esta joven de 20 años es gimnasta, bailarina y actriz estadounidense.