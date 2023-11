Miss Universo 2023: El vestido de Miss Panamá que genera opiniones de divididas

Las candidatas prepararon looks especiales para esta noche de gala, en el caso de Miss Panamá, Natasha Vargas , lució un vestido plateado, con transparencia y cristales. Un atuendo que fue diseñado por el reconocido Rogelio González y con la confección de Amparo Caicedo. La trayectoria de Rogelio González es amplia y ha trabajado con varias misses como Carmen Jaramillo y Solaris Barba.

Miss Panamá buscaba brillar en la cena bienvenida y lo hizo. "Brilla como si todo el universo fuera tuyo", publicó Natasha Vargas junto a fotos con su vestido, que ha generado una ola de comentarios, entre positivos y negativos.

El polémico vestido de Miss Panamá para la cena de bienvenida

Por supuesto, los ojos del mundo están sobre la candidatas del Miss Universo 2023 y la cena de bienvenida tuvo un gran seguimiento por los fanáticos del concurso.

En el caso de Miss Panamá, Natasha Vargas, los elogios y las críticas no faltaron por su diseño para este evento. Aunque hay que resaltar, que la representante panameña ha lucido impecable en cada una de sus salidas, siempre destaca por su elegancia.

Looks de Natasha Vargas en Miss Universo 2023

Tphanie Asami, una usuaria de Instagram publicó: "Han pedido opinión y daré la mía. Me han gustado todas sus salidas. Pero esta no. Creo que hay demasiada mangas, collar, tela un poco fea da impresión de ser mala calidad, guantes... peinado... Desacierto a mi parecer. Pero opino que está haciendo buen esfuerzo y había estado impecable hasta esta gala.. Espero que se reivindique... Todo mi apoyo.. Y dejen de insultar por dar la Opinión. En lo personal, la apoyo pero tampoco podemos alabarle los desaciertos.. Esperemos que no repitan un atuendo así".

Así como esta crítica, también hubo quienes alabaron el vestido de Natasha Vargas, así como los siguientes:

Me encanta que no está dando más de lo mismo

Y que soporten las envidiosas

Qué estampa y Elegancia emana

Soporten está muy bella Natasha

Y que Soporten Panamá no fue a jugar

La pondré en el top 5 por este conjunto. Este outfit me pone la piel de gallina