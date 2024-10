Miss Universo 2024:  Miss Egipto rompe barreras como la primera candidata con vitíligo

Le podría interesar: Italy Mora, Miss Panamá, despierta opiniones tras su llegada a México

Logina Salah, Miss Egipto 2024, es una modelo reconocida y contadora de 34 años, además de madre de una niña de 10 años. Su participación en el Miss Universo 2024 se da tras la eliminación de algunas restricciones en el certamen, lo que permitió que, siendo madre, pudiera aspirar a la corona.

Desde temprana edad, Logina enfrentó importantes desafíos de salud. A los ocho años fue diagnosticada con lupus, lo que provocó que su piel comenzara a perder pigmentación debido al vitiligo. Este cambio en su apariencia le trajo muchas experiencias difíciles, incluyendo ser objeto de burlas durante su adolescencia por su sueño de convertirse en modelo. Sin embargo, estas dificultades la llevaron a desarrollar una gran resiliencia y a transformar los obstáculos en oportunidades para crecer y superarse.

Embed - Miss Universe Egypt on Instagram: "Universe, Mexico… she is ready to claim her throne! From the land of the OG Queen #Cleopatra, @loginasalah is set to conquer the Miss Universe stage! Show her all your love and support as she arrives in the competition today! @jaysonisaac_ #MissUniverse #MissUniverseEgypt"