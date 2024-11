Miss Universo 2024: Miss República Dominicana se defiende tras señalamientos de ser mala compañera

Todo comenzó cuando se divulgó un supuesto comentario de Miss Canadá, Ashley Callingbull, quien alegó que Celinee Santos era "una chica mala" y que no tenía amigos en el certamen. Sin embargo, después de que las declaraciones ganaran fuerza en las redes sociales, Callingbull aclaró que nunca dijo nada en esos términos y desmintió los rumores, asegurando que esas acusaciones eran completamente falsas.

La controversia ha generado un intenso debate entre los seguidores del certamen y las delegaciones de ambos países, provocando un ambiente de tensión en torno a la participación de Santos en el Miss Universo 2024.

Miss República Dominicana reacciona tras los señalamientos

En una entrevista con medios de su país, Santos negó rotundamente las acusaciones y expresó que siempre se ha llevado bien con todas las concursantes.

"No es nada nuevo cuando eres una muy buena candidata, pero hasta el momento me he llevado sumamente bien con todas, incluso ahora mismo estaba almorzando con México, que somos como hermanas", comentó con seguridad.

Con estas palabras, Miss República Dominicana aclaró que las críticas no tienen fundamento y destacó la camaradería que ha mantenido con otras concursantes del certamen, desmentiendo cualquier rumor de conflicto o mal ambiente durante su participación en el evento.