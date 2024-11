Miss Universo celebra el patrimonio cultural de México con la Gala de Catrinas

Miss México, como anfitriona, fue la primera en salir a desfilar, luciendo un imponente tocado de flores de cempasúchil en tonos naranja, típico de esta festividad. El desfile contó con la colaboración de talentosos diseñadores mexicanos, quienes crearon atuendos únicos y espectaculares para las aspirantes a la corona de Miss Universo.

Embed - Miss Universe on Instagram: "Step into the enchanting world of La Catrina, a symbol of Mexican pride and heritage. The Gala de las Catrinas: a night of music, dance, and celebration of life."