Miss Universo: Sheynnis Palacios deslumbra en Rio de Janeiro con vestido panameño

Su look para disfrutar el desfile fue el que más ha impactado hasta ahora de su gira por Brasil, y es que muy pocos sabían que este outfit proviene de Panamá, la marca Festivo Kimonos, la cual se encuentra su sede principal en Panamá y en Tulum ha vestido a la actual reina de belleza, Sheynnis Palacios. ¡Qué orgullo!

El influencer Kevin Fashioned se encontró con Palacios y le preguntó de dónde era su outfit a lo que ella respondió:

Mi outfit es Panameño, es un kimono hermoso Mi outfit es Panameño, es un kimono hermoso

CARNAVAL DO BRASIL Thank you @theofficialpandora family for making my dream come true Outfit: @festivokimonos M&H: @sansoresart_beauty #PandoralnRio #PandoraTakesRio #PandoraSquad24 #Missuniverse #Missuniverse2023 #sheynnispalacios #MU #brasil

Miss Universo empieza a darlo todo en sus vestuarios

Como recordarán, la actual Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios ha sido prácticamente en lo que lleva su reinado atacada por la forma en que se viste. "Consíganle un asesor de moda, por favor", son algunos de los despectivos comentarios que la reina tiene que soportar.

Hasta ahora en Rio lo ha dado todo, su brillo es impresionante, aquí te dejamos algunos de los outfits que ha mostrado en Brasil.

Living my best in Brasil @theofficialpandora Dress: @wsbyrada M&H: @sansoresart_beauty #PandoralnRio #PandoraTakesRio #PandoraSquad24 #missuniverse #missuniverso2023 #MU #brasil #sheynnispalacios