Natasha Vargas está feliz por el trabajo realizado en el Miss Universo 2023.

Natasha Vargas agradece por el apoyo recibido en el Miss Universo 2023

La panameña de 26 años, destacó en su participación en la edición 72 de Miss Universo y cautivó con su belleza y carisma en todas las actividades que realizó para poner el nombre de Panamá en todo lo alto.

Natasha compartió en su cuenta de Instagram, una Historia anunciando su regreso a Panamá y a pesar de su cansancio, expresó que se siente muy bien por el trabajo realizado.

"Hola mi gente bella, yo aparezco por aquí, todavía bastante exhausta, pero feliz de todo el trabajo realizado, me siento muy contenta por todo lo que viví aquí en el concurso, en el Miss Universe. También gracias a todos los que me han apoyado lo que me han enviado sus mensajes de amor y apoyo, significa muchisímo para mi, no tienen idea, trabaje lo más que pude durante estos pocos meses y para mi es muy satisfactorio ver que se notó esa evolución, se notó ese esfuerzo", dijo Miss Panamá en su Instagram.

Al despedirse de El Salvador, Natasha compartió con algunos seguidores del concurso y firmó algunas fotografías como parte del recuerdo de su participación en el Miss Universo 2023.