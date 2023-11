Natasha Vargas tras Miss Universo 2023: "Una reina se crea con su debido tiempo"

Así es, Vargas de 26 años, a pesar de no entrar al top 20 de la gran final, sí se dio a conocer muy bien y sobre todo se ganó el cariño de muchos, gracias a su gran carisma y don de gente.

Todos los días me paraba a las 5 a.m. para arreglarme y maquillarme, algo que muchos piensan es que los maquillistas nos arreglan, pero no, cada una debe prepararse y planchar sus ropitas.

Natasha Vargas se siente feliz con su participación en Miss Universo 2023

Natasha Vargas piensa que mostró todo lo que hizo en este año, "saber que lo hice bien es mi mayor premio", expresó.

Tuvimos muchos ensayos, muchas veces cambiaban el ritmo y tenías que improvisar, como el momento del vestido de baño que nos dijeron que no ibamos a salir con capas, así que tuve que improvisar pero salió muy bien.

¿Qué le jugó en contra a Natasha Vargas?

"Me jugó en contra prepararme en tan poco tiempo, una reina de belleza se crea con su debido tiempo.", así piensa Vargas que eso fue el mayor problema, por todo lo demás se siente muy complacida.