Sheynnis Palacios recibe homenaje emotivo en la final de Miss Universo Panamá 2024

Desde su llegada a Panamá, Palacios ha expresado que se ha sentido como en casa, y por esa razón no podía irse del país sin llevarse un hermoso recuerdo.

La organización Miss Universo Panamá, liderada por el destacado comunicador social César Anel Rodríguez, le hizo un homenaje especial a la reina de belleza universal, con un toque totalmente panameño.

Cuando Sheynnis subió al escenario para presentarse en una espectacular pasarela, fue sorprendida por la reconocida cantante de décima Jazmín Muñoz, quien le dedicó una hermosa décima destacando todas las cualidades de la reina y recalcando que siempre será bienvenida en Panamá.

Después de esto, un grupo de bailarines de Danzas Panamá le brindó una presentación típica especial, a lo que Miss Universo no pudo contener su alegría y bailó al son de la música típica panameña. ¡Ojue!

Embed - Jazmin Muñoz on Instagram: "Tengo que darle gracias a Dios primeramente, porque sin el don que él me regaló no hubiera logrado tantas cosas en la vida. Pero este privilegio fue maravilloso, el poder cantarle frente a frente a la actual Miss Universo @sheynnispalacios_of una experiencia que nunca la imaginé y nunca olvidaré. Gracias mil a @joshroneroficial y @danzaspanama por invitarme a formar parte de tan hermoso espectáculo, gracias, gracias, gracias!!!"