Cómo lograr un maquillaje profesional en casa para estas fiestas de Navidad.

El maquillaje se ha convertido en una forma de expresión artística, y ahora, más que nunca, es importante resaltar las áreas visibles del rostro, especialmente en tiempos de festividades de navidad y fin de año. Aquí te compartimos un paso a paso para lograr un look profesional sin salir de casa.

Unificación del tono de piel

Para disimular cualquier irregularidad o mancha en el rostro, utiliza una base de alta cobertura. Aplícala con las yemas de los dedos, extendiéndola suavemente sobre la piel, incluyendo el cuello para un tono uniforme. La base Super Stay® Full Coverage Foundation es ideal para esto, ya que no tapa los poros y es apta para el uso con tapabocas.

Sellado de la base y control de brillos

Para fijar la base y controlar los brillos, aplica polvo compacto en todo el rostro y el cuello. Los polvos Super Stay 24h Powder son perfectos, ya que resisten el calor y la humedad, duran hasta 24 horas y no se transfieren al tapabocas.

Definición de las cejas

Con un lápiz de punta fina, define la forma de tus cejas. Comienza desde el inicio hasta el arco, luego de allí hasta el final. Rellena las áreas vacías con pequeños trazos y difumina con un cepillo en espiral.

Para un acabado más limpio, utiliza un poco de base para definir los bordes de las cejas. El lápiz Total Temptation™ Eyebrow Definer Pencil es ideal para un resultado preciso y natural.

Paso a paso para un maquillaje navideño profesional

Maquillaje de ojos con tonos sofisticados

Para un look glamuroso, utiliza tonalidades doradas y marrones. La paleta The City Mini Palette es perfecta para crear una base beige en el párpado y un tono dorado sobre el párpado móvil.

Añade un toque de chocolate en el pliegue para mayor profundidad, y termina con un delineado fino en las pestañas inferiores.

Volumen y longitud para las pestañas

Para un efecto de ojos más dramático, aplica varias capas de Volum' Express® The Falsies® Waterproof Mascara, que proporciona volumen y alargamiento sin riesgo de manchas. Aplica el producto en movimientos de zig-zag desde la raíz hasta las puntas.

Labios perfectos con tinta líquida

Aunque el tapabocas cubra la mayoría del rostro, no hay razón para no darle color a tus labios. Utiliza el SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick™ para un acabado duradero y resistente al roce. El tono Pioneer es perfecto para un look elegante y sofisticado.

Con estos sencillos pasos, podrás lograr un maquillaje profesional en casa, destacando tu belleza de manera elegante y duradera.