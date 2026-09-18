Panamá Moda y Belleza -  18 de septiembre de 2026 - 10:32

¿Es bueno dormir con el cabello mojado? conoce que podría pasarle

Seca el cabello antes de dormir o acostarte para evitar molestias en el cuero cabelludo, como caspa y fragilidad de la hebra.

Dormir con el cabello mojado

Dormir con el cabello mojado

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Sabías que dormir con el cabello mojado tiene consecuencias, debilita la hebra capilar, facilita la aparición de hongos y bacterias en el cuero cabelludo.

¿Por qué no dormir con el cabello mojado?

  • Evita que la hebra del cabello se rompa y disminuye el frizz.
  • Elimina la probabilidad de generar más caspa, picor, irritación y mal olor.
  • Te ayuda a no tener nudos, enredos y caída del cabello.

Consejos para el cuidado de tu cabello

  • Seca el cabello antes de acostarte: usa un secador con aire frío o tibio a una distancia prudente.
  • No frotes con la toalla: ya que rompe la hebra capilar.
  • Protección térmica: usa un protector térmico antes de usar planchas, blowers o cualquier herramienta de calor.
  • Cepillado correcto: Desenreda el cabello cuando esté seco o ligeramente húmedo utilizando un peine de dientes anchos o un cepillo anti tirones.

Aunque dormir el con el cabello mojado no significa que necesariamente provocará caída, hacerlo de manera habitual puede aumentar el quiebre y favorecer molestias en el cuero cabelludo. Lo recomendable es dejar que el cabello se seque antes de acostarse y mantener una rutina de cuidado adecuada para conservarlo saludable.

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