¿Es bueno dormir con el cabello mojado? conoce que podría pasarle

Sabías que dormir con el cabello mojado tiene consecuencias, debilita la hebra capilar, facilita la aparición de hongos y bacterias en el cuero cabelludo.

¿Por qué no dormir con el cabello mojado?

Evita que la hebra del cabello se rompa y disminuye el frizz.

Elimina la probabilidad de generar más caspa, picor, irritación y mal olor.

Te ayuda a no tener nudos, enredos y caída del cabello.

Consejos para el cuidado de tu cabello

Seca el cabello antes de acostarte: usa un secador con aire frío o tibio a una distancia prudente.

No frotes con la toalla: ya que rompe la hebra capilar.

Protección térmica: usa un protector térmico antes de usar planchas, blowers o cualquier herramienta de calor.

Cepillado correcto: Desenreda el cabello cuando esté seco o ligeramente húmedo utilizando un peine de dientes anchos o un cepillo anti tirones.

Aunque dormir el con el cabello mojado no significa que necesariamente provocará caída, hacerlo de manera habitual puede aumentar el quiebre y favorecer molestias en el cuero cabelludo. Lo recomendable es dejar que el cabello se seque antes de acostarse y mantener una rutina de cuidado adecuada para conservarlo saludable.