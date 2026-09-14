¿Qué debes tener en cuenta antes de una cirugía o procedimiento estético?

Cada vez más personas recurren a cirugías y procedimientos estéticos para mejorar alguna parte de su cuerpo, pero antes de tomar la decisión, es importante informarse y no tomar decisiones solo por recomendaciones en redes sociales o parte de conocidos.
Riesgos de una cirugía o procedimiento estético
Todas las cirugías o procedimientos estéticos tienen riesgos como:
- Problemas de cicatrización
- Coágulos Sanguíneos
- Infecciones
- Problemas con la anestesia
- Resultados insatisfactorios
Antes del procedimiento, debes reunirte con un profesional médico para hablar sobre estos riesgos y otros que puedan estar relacionados a tu historial.
Recomendaciones antes de someterte a una cirugía estética
- Elige al profesional idóneo
- Desconfía de ofertas
- Sigue las instrucciones al pie de la letra
- Prepara tu cuerpo semanas antes
Finalmente, tu seguridad y tu salud son lo más importante. Una cirugía o procedimiento estético sigue siendo un acto médico. Investiga y prepárate. No hay que tomar una decisión apresurada ni dejarte llevar por ofertas.