Panamá Moda y Belleza -  14 de septiembre de 2026 - 15:57

¿Qué debes tener en cuenta antes de una cirugía o procedimiento estético?

Antes de someterte a una cirugía o procedimiento estético es importante conocer los riesgos y verificar que todo esté en orden.

cirugía o procedimiento estético

cirugía o procedimiento estético

sam moghadam- unsplash

Cada vez más personas recurren a cirugías y procedimientos estéticos para mejorar alguna parte de su cuerpo, pero antes de tomar la decisión, es importante informarse y no tomar decisiones solo por recomendaciones en redes sociales o parte de conocidos.

Riesgos de una cirugía o procedimiento estético

Todas las cirugías o procedimientos estéticos tienen riesgos como:

  • Problemas de cicatrización
  • Coágulos Sanguíneos
  • Infecciones
  • Problemas con la anestesia
  • Resultados insatisfactorios
Antes del procedimiento, debes reunirte con un profesional m&eacute;dico.

Antes del procedimiento, debes reunirte con un profesional médico.

Antes del procedimiento, debes reunirte con un profesional médico para hablar sobre estos riesgos y otros que puedan estar relacionados a tu historial.

Recomendaciones antes de someterte a una cirugía estética

  • Elige al profesional idóneo
  • Desconfía de ofertas
  • Sigue las instrucciones al pie de la letra
  • Prepara tu cuerpo semanas antes

Finalmente, tu seguridad y tu salud son lo más importante. Una cirugía o procedimiento estético sigue siendo un acto médico. Investiga y prepárate. No hay que tomar una decisión apresurada ni dejarte llevar por ofertas.

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