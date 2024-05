¡Increíble! Katy Perry, una de las mejores vestidas de la Met Gala 2024 y no asistió

Katy Perry es una de las celebridades que nunca faltan en la lista de invitados de la Met Gala, sin embargo ella explicó en una publicación de Instagram, que no asistió este año porque tuvo que trabajar.

“No pude ir a la MET, tuve que trabajar”, dijo la artista en un post de Instagram donde confirmó que no asistió a la gala.

