Stray Kids y Jennie acaparan las miradas de la Met Gala 2024

Stray Kids, el grupo masculino de k-pop hizo su debut en la Met Gala luciendo hermosos vestidos de la marca Tommy Hilfiger.

Sin duda alguna, la música coreana a tomado una gran fuerza con el paso de los años y ha cautivado muchos países del mundo teniendo una gran cantidad de fanática que aclama por ellos, tal es el caso de la agrupación Stray Kids y Jennie Kim.

La fanaticada de Stray Kids y de la cantante surcoreana Jennie Kim estuvo al pendiente de la participación de estos grandes en la Met Gala, quienes deslumbraron con su pasó en la alfombra roja

Embed - HALLYUSG.NET on Instagram: "#HallyuSGFashion: This iconic crossover we’ve all been waiting for, as @jennierubyjane and @realstraykids finally meet at the @metgalaofficial_. The @blackpinkofficial member was dressed in a blue flowy dress while the lads of @realstraykids wore custom @tommyhilfiger. Swipe for more shots of their iconic looks. #HallyuSG"