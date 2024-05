Met Gala 2024: Stray Kids lucen diseños de Tommy Hilfiger

Bang Chan, Han, Felix, Seungmin, I.N, Hyunjin, Changbin y Lee Know, de Stray Kids , han hecho su debut oficial en la Met Gala 2024. Los integrantes de una de las bandas de k-pop más famosas del mundo fueron nombrados recientemente como los embajadores globales de la marca Tommy Hilfiger, quien fue precisamente el encargado de invitarlos a uno de los eventos más reconocidos del mundo de la moda.

Met Gala 2024: Stray Kids harán su debut en la alfombra roja

STRAY KIDS_2151785614.jpg Foto/Dimitrios Kambouris /AFP

¿Qué lució Stray Kids en la Met Gala 2024?

Los miembros de Stray Kids no desaprovecharon la oportunidad para lucirse, al fin y al cabo es su primera Met Gala. Bang Chan, Han, Felix, Seungmin, I.N, Hyunjin, Changbin y Lee Know primero lucieron unos abrigos negros, pero debajo traían sus trajes de sastre con los colores tradicionales de la marca Tommy Hilfiger.

Los cantantes coreanos retiraron sus abrigos y mostraron sus diseños en tonos azul marino, blanco y rojo.

"Si no fuera por Tommy, no estaríamos aquí... así que gracias, Tommy", dijo Bang Chan durante una entrevista tras su paso por las famosas escaleras del Museo Metropolitano de Arte, en la ciudad de New York.