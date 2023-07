MUJERES | Turkan está cansada de fingir

Turkan está cansada de fingir con Somer y le dice todo lo que tiene guardado, le echó en cara que sabía que estando con ella tenía a Mine embarazada.

Turkan recordó la pregunta que le hizo Somer a ella si creía que el sería un buen padre.

"Ahora si puedo responder a tu pregunta: No has sido un mal padre pero eres una completa decepción, eres un desgraciado, un gran mentiroso", expresó Turkan enfurecida.

Somer le pide disculpas por el error de meter a Mine en la misma casa de ella.

Mine se fue de la casa con la bebé y Ruchan está buscando a su nieta.

