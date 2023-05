MUJERES: Türkan no acepta divorciarse de Somer

En la segunda semana de estreno de mujeres , Somer se encuentra con Mine en la fábrica, y le reclama sobre el proceso de divorcio que tiene con Türkan, que no ha hecho todavía. Mientras tanto mantienen una fuerte discusión, la mamá de Somer llega a la fábrica con Türkan, dándose cuenta de la discusión que tiene con Mine. Mientras Türkan le dice a Mine que Somer quiere divorciarse, ella le confiesa que no se va a rendir y no le dará el divorcio a Somer.

Al llegar al restaurante, Somer se percata que la expareja de Mine se encuentra en el mismo lugar, sorprendiendose al verlo se va del restaurante con Türkan.

Somer conversa con Mine por teléfono diciéndole que vio a su expareja, a lo que ella le responde que no sabía que había llegado a la ciudad y no sabe los motivos de su regreso. Somer al escuchar lo que ella le declara, no se siente convencido y le da motivos para no creerle.

