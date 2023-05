MUJERES: Türkan quiere irse de la casa en la que está.

En este capítulo de Mujeres la mamá de Soner está manejando las situaciones que pasan a su gusto y antojo y en esta ocasión no le permite a Türkan irse de la casa pero ella no desea estar viviendo allí y busca la manera de salir, pero en el momento que quiso hacerlo la empleada no le permitió irse por ordenes de la mamá de Soner que no dejar salir a Türkan de la casa.

Mientras tanto Soner se encuentra con su pareja acostado entre sus piernas en el sofá de la casa donde se encuentran. En ese momento de felicidad de pareja y de estar juntos conviviendo, Soner repentinamente recibe a través de su celular una llamada que no le permite quedarse con su pareja. Mientras Mine le pregunta a Soner si se tiene que ir, y él respondió que no le queda más opción que retirarse de la maravillosa velada que tenían en el instante.

La mamá de Soner tras no dejar ir de la casa a Türkan, la lleva a un lugar de la casa y mientras eso la lleva a una de las habitaciones y le comenta que le desea brindar un cuarto con los últimos tocados que la misma mamá de Soner le hizo a la habitación y le da la opción a Türkan que si no le gustaban los detalles y los tocados que se le hicieron a la habitación ella tiene la plena seguridad y la confianza en cambiar algo que tal vez no le guste dentro del cuarto. La mamá de Soner le dice además que todos los asuntos y situaciones que pasan de eso se encargará y que se sienta cómoda por su nueva habitación, ya que todo entre ellas debe comenzar arreglando entre las dos sus diferencias para llevarse bien y ser felices juntas como suegra y cuñada viviendo con armonía.

Türkan se le nota demasiado desgatada emocionalmente y no tiene escapatoria de la mamá de Soner, quedándose como prisionera y una persona totalmente acorralada dentro de una casa en la que ella misma sabe que no la tratan de la mejor manera y es una de las razones por las que no se siente bien completamente. Türkan con esta situación por la que atraviesa, claramente se le nota en su rostro y en toda su belleza angelical no poder, ni tratar de controlar las lágrimas por la mala forma en la que es tratada tras una unión matrimonial que no es feliz.

