MUJERES | Türkan y Somer llegan al proceso de divorcio.

"Somer si me hubieras mirado así cuando nos casamos y te preguntaron si me aceptabas como tu esposa, espere tanto tiempo esa mirada, si solo me hubieras mirado cuando me aferré a ti por primera vez y no ahora que me pierdes, solo fuimos unos títeres de nuestros padres y mira donde estamos". "Somer si me hubieras mirado así cuando nos casamos y te preguntaron si me aceptabas como tu esposa, espere tanto tiempo esa mirada, si solo me hubieras mirado cuando me aferré a ti por primera vez y no ahora que me pierdes, solo fuimos unos títeres de nuestros padres y mira donde estamos".

Türkan después de haber reflexionado en su mente le da al juez una contundente respuesta sobre si se quiere siempre divorciar de Somer y ella decidida dice sin miedo ante la corte que si quiere el divorcio.

Somer ahora no quiere divorciarse y se reúsa a firmar el papel, por que lo que la audiencia de postergó dentro de un mes.

Sigue viendo este capítulo de Mujeres, aquí: