Jugadores de Panamá agradecen a Dios tras su debut en el Mundial 2026

Más allá del resultado obtenido en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 , los jugadores de la Selección de Panamá protagonizaron un emotivo momento al finalizar el encuentro frente a Ghana.

La trasmisión de RPC Deportes captó cuando varios futbolistas se arrodillaron sobre el terreno de juego y levantaron sus manos al cielo en señal de agradecimiento y fe tras concluir el compromiso.

Un gesto de fe después de la derrota

Luego de caer por la mínima diferencia ante Ghana, los integrantes de la selección nacional permanecieron algunos minutos sobre la cancha para realizar una oración colectiva.

El gesto fue interpretado por aficionados como una muestra de gratitud y confianza, pese a no haber conseguido el resultado esperado en su estreno mundialista.

Agradecimiento y esperanza para lo que viene

Los jugadores panameños mostraron que mantienen intacta la ilusión de continuar compitiendo en el torneo y luchar por la clasificación en los próximos encuentros.

Para muchos de ellos, la fe constituye una parte importante de su vida personal y deportiva, motivo por el cual decidieron agradecer a Dios al finalizar el partido.

Momento fue trasmitido por RPC Deportes

Las imágenes difundidas por RPC Deportes muestran a varios jugadores en un momento de oración mientras el resto de los protagonistas abandonaba progresivamente el terreno de juego.

El gesto ha generado numerosas reacciones entre aficionados panameños, quienes destacaron la humildad, la unidad y la fe demostrada por los futbolistas tras el encuentro.