Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO: hora y dónde seguir el partido del Mundial 2026 hoy

Las selecciones de Países Bajos y Marruecos se medirán este lunes en el cuarto partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La transmisión en vivo podrá seguirse en Panamá a partir de las 8:00 p.m.
Mundial 2026: partidos de dieciseisavos del 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega 12:00 p.m. (RPC radio)
- Francia vs. Suecia 4.00 p.m. (RPC radio)
- México vs. Ecuador 8:00 p.m. (RPC y Medcom Go)
Partidos de dieciseisavos de final del miércoles 1 de julio
- Inglaterra vs. RD Congo 11:00 p.m. (RPC radio)
- Bélgica vs. Senegal 3:00 p.m. (RPC y Medcom Go)
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina 7:00 p.m. (RPC y Medcom Go)