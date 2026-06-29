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Mundial 2026 Mundial 2026 -  29 de junio de 2026 - 16:37

Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO: hora y dónde seguir el partido del Mundial 2026 hoy

Países Bajos y Marruecos se medirán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio de Monterrey.

Países Bajos vs. Marruecos en el Mundial 2026.

Países Bajos vs. Marruecos en el Mundial 2026.

@fifaworldcup
Ana Canto
Por Ana Canto

Las selecciones de Países Bajos y Marruecos se medirán este lunes en el cuarto partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La transmisión en vivo podrá seguirse en Panamá a partir de las 8:00 p.m.

Este encuentro, junto a todos los programados para la jornada de hoy, estará disponible a través de RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM, donde los oyentes podrán seguir el minuto a minuto con la narración y el análisis de los especialistas.

Mundial 2026: partidos de dieciseisavos del 30 de junio

  • Costa de Marfil vs. Noruega 12:00 p.m. (RPC radio)
  • Francia vs. Suecia 4.00 p.m. (RPC radio)
  • México vs. Ecuador 8:00 p.m. (RPC y Medcom Go)

Partidos de dieciseisavos de final del miércoles 1 de julio

  • Inglaterra vs. RD Congo 11:00 p.m. (RPC radio)
  • Bélgica vs. Senegal 3:00 p.m. (RPC y Medcom Go)
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina 7:00 p.m. (RPC y Medcom Go)

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