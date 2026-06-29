Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO: hora y dónde seguir el partido del Mundial 2026 hoy

Las selecciones de Países Bajos y Marruecos se medirán este lunes en el cuarto partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 . La transmisión en vivo podrá seguirse en Panamá a partir de las 8:00 p.m.

Este encuentro, junto a todos los programados para la jornada de hoy, estará disponible a través de RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM, donde los oyentes podrán seguir el minuto a minuto con la narración y el análisis de los especialistas.