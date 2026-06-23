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Panamá Mundial 2026 -  23 de junio de 2026 - 16:06

Panamá vs Croacia: así vestirá la Selección Nacional en el Mundial 2026

La Selección de Panamá enfrentará a Croacia en el Mundial 2026 y vestirá de azul. El partido se jugará en Toronto a las 6:00 p.m., con gran apoyo de la afición.

Mundial 2026: Panamá define su uniforme azul para duelo ante Croacia

Mundial 2026: Panamá define su uniforme azul para duelo ante Croacia

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Selección Nacional de Panamá ya definió el color que utilizará en su segundo compromiso del Mundial 2026 ante Croacia: el conjunto canalero vestirá de azul en el esperado encuentro que se disputará a las 6:00 p.m. en el estadio de Toronto, Canadá.

El detalle fue confirmado desde el camerino del equipo, generando expectativa entre los aficionados que siguen de cerca la histórica participación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Afición panameña se moviliza en Toronto

A pocas horas del partido, miles de panameños se movilizan hacia el estadio en lo que han denominado el “Cutarrazo”, una caravana de apoyo que acompaña a la selección en territorio canadiense. El ambiente previo al encuentro se vive con entusiasmo, banderas y cánticos que reflejan el respaldo masivo de la afición nacional.

Partido clave de Panamá vs Croacia en fase de grupos

El duelo ante Croacia representa un compromiso determinante para las aspiraciones de Panamá en la fase de grupos del Mundial 2026, donde cada punto es clave para avanzar en la competencia.

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