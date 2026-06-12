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Mundial 2026 Mundial 2026 -  12 de junio de 2026 - 13:36

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Este viernes, las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina se miden en el Estadio de Toronto, en el tercer partido del Mundial 2026.

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina - Mundial 2026.

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina - Mundial 2026.

@FIFA
Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 12 de junio, las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina se medirán en el Estadio de Toronto, en lo que será el tercer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La transmisión en vivo de este esperado encuentro arrancará a las 2:00 p.m. a través de las pantallas de RPC TV.

VIDEO|EN VIVO Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

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