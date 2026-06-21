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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  21 de junio de 2026 - 10:30

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 partido España vs. Arabia Saudí

España vs. Arabia Saudí se enfrentan este domingo en la primera jornada del Grupo H del Mundial 2026. Sigue los detalles del partido

Mundial 2026 partido España vs. Arabia Saudí

Mundial 2026 partido España vs. Arabia Saudí

FIFA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las selecciones de España vs. Arabia Saudí se enfrentan este domingo en un encuentro correspondiente al Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por RPC deportes.

El compromiso representa una oportunidad clave para ambos equipos en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo más importante del fútbol mundial.

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