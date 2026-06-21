VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 partido España vs. Arabia Saudí

Las selecciones de España vs. Arabia Saudí se enfrentan este domingo en un encuentro correspondiente al Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por RPC deportes.
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España vs. Arabia Saudí se enfrentan este domingo en la primera jornada del Grupo H del Mundial 2026. Sigue los detalles del partido
Las selecciones de España vs. Arabia Saudí se enfrentan este domingo en un encuentro correspondiente al Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por RPC deportes.
El compromiso representa una oportunidad clave para ambos equipos en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo más importante del fútbol mundial.
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