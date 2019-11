SHOWBIZ • 13 Nov 2019 - 02:18 PM

La cantante Rihanna, quien ha estado más centrada últimamente en sus carreras paralelas en el mundo de la moda o la interpretación que en la música, no ha dudado en hacer acto de presencia en las redes sociales para pedir directamente perdón a sus incondicionales, así como a sus familiares, amigos y determinados compañeros de trabajo, por no haberles dedicado tanto tiempo como le hubiera gustado a lo largo de un año francamente "abrumador" pero también satisfactorio a nivel profesional.

"A todos mis amigos, familia, compañeros y fans con los que prácticamente no he hablado en los últimos meses... Por favor, perdonadme. Este año ha sido bastante abrumador, pero ahora empezaré a trabajar más en esa cosa a la que llaman equilibrio", ha escrito la estrella del pop en su cuenta de Instagram al tiempo que deleitaba a su público con uno de los escasos selfies que ha compartido en una larga temporada.

Aunque no le ha mencionado expresamente en su mensaje, es más que probable que la diva de Barbados también esté deseando reequilibrar la balanza en lo que respecta a su discreta relación sentimental con Hassan Jameel, el empresario que le robó el corazón hace ya tres años y con el que, quién sabe, quizá acabe debutando en la maternidad más pronto que tarde.

"Sin duda alguna, quiero ser madre. Muchas mujeres se ponen a la defensiva cuando les hacen esa pregunta. Y lo entiendo, porque es algo muy personal, va ligado a nuestros cuerpos y a la forma en que gestionamos nuestro tiempo. También es cierto que ser madre no es necesariamente el sueño de toda mujer... Pero sí es el mío, y no me importa decirlo", confesaba Rihanna en una sincera entrevista a la editora jefe de Vogue, la célebre Anna Wintour.