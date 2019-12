Dimelo Flow estrena "La Isla" junto a Sech, Dalex, Justin Quiles, La Exce, Feid y Zion

Melany Lasso • 1 Dic 2019 - 08:00 AM

El panameño Jorge Valdés, conocido musicalmente como “Dímelo Flow”, quien es productor, compositor y Dj de Rich Music estreno el tema “La Isla” junto al panameño Sech y los artistas internacionales Dalex, Justin Quiles, La Exce, Feid y Zion.

“Que no se te olvide después del Lleras como quedamos, que no se te olvide en la disco como la pasamos, tengo nieve por si te nace después que pase lo que pase, no olviden esta frase, Maradona ya no juega pero sigue dando pases”, parte de “La Isla”.

Publicidad

El video fue grabado en Miami, donde estuvo dirigido por Salomón Simhon y producido por WildHouse Pictures y ya se encuentra en todas las plataformas digitales, donde a tan pocos días de su estreno, ya cuenta con más de 628,000 vistas en Youtube.