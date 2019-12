Emily Ratajkowski explica por qué rechazó asistir al festival MDL Beast en Arabia Saudí

Showbiz • 24 Dic 2019 - 08:52 AM

Este fin de semana se celebró en las afueras de Riad la primera edición de MDL Beast, un festival de tres días que pretende convertirse en el más importante de la región reuniendo lo mejor de la escena musical electrónica, las artes escénicas y la vanguardia del mundo culinario.

Como resulta habitual en este tipo de eventos, se reclutó a decenas de influencers y celebridades que viajaron hasta Arabia Saudí para sacarse fotografías en los hoteles de lujo donde se alojaron y en los conciertos que ofrecieron J Balvin o David Guetta entre otros para publicarlas en sus redes sociales, pero hubo alguien que no quiso unirse a esa celebración.

La modelo Emily Ratajkowski ha difundido ahora un comunicado en el que explica que su activismo le impidió aceptar un viaje con todos los gastos pagados y una remuneración económica sin duda muy jugosa a cambio de crear contenido favorable del festival y compartirlo en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 25 millones de seguidores.

"Siempre he querido visitar Arabia Saudí, pero cuando recientemente se me presentó la oportunidad de hacerlo de la mano de una aparición promocional en un evento, me vi obligada a rechazarla", ha escrito en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. "Para mí, resulta vital dejar claro mi compromiso con los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ, y con la libertad de expresión y de prensa. Espero que hablar de ello arroje más luz sobre las injusticias que se están cometiendo allí".

Las críticas no han tardado en lloverles al resto de personalidades como Scott Disick, Sofia Richie, Irina Shayk, Alessandra Ambrosio o Armie Hammer que aceptaron esa invitación acompañada casi siempre de un jugoso cheque, en algunos casos de seis cifras- por su papel contribuyendo a promocionar el país como destino turístico sin mencionar su historial de violaciones de los derechos humanos o, entre otras muchas, la polémica generada por la sentencia por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi muy crítico con la figura del príncipe heredero Mohamed Bin Salmán que tuvo lugar hace un año en el Consulado de Arabia Saudí en Estambul.