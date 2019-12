Grettel Garibaldi en concierto el 30 de enero 2020 en el Teatro Pacific

View this post on Instagram

Cuánto anhelaba compartir esta noticia con ustedes!! Nos vemos el 30 de enero de 2020 en el Teatro Pacific! Ciudad de Panamá! . “BAJO EL MISMO CIELO” EL CONCIERTO. Boletos de venta en Panatickets! #grettelgaribaldi #conciertopanama #musicaenvivo🎶 #concierto2020 #teatropacific #bajoelmismocieloelconcierto #cancionesnuevas🎶